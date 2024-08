Jacobelli: "Gonzalez-Juventus? Può succedere di tutto minuto per minuto. Il mercato della Fiorentina necessita di una brusca accelerazione"

Sul giocatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez e sull'obiettivo Albert Gudmundsson, è intervenuto il giornalista e direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a Radio Bruno Toscana: “Tecnicamente sono entrambi giocatori molto validi. Gonzalez, a quanto sappiamo, vuole lasciare Firenze altrimenti sarebbe tornato con premesse decisamente diverse. Ci sono troppi fattori interdipendenti nel mercato della Juventus, che vuole sì acquistare ma deve anche vendere. Situazione fluida da seguire minuto per minuto, può succedere un po’ di tutto”.

“Il mercato deve accelerare”

Sul mercato viola: “Necessita di una brusca accelerazione. Tra nove giorni parte il campionato e la Fiorentina deve chiudere più colpi in tempi brevi. Così come per il Genoa, soprattutto se Gudmundsson verrà a Firenze. De Gea? Francamente mi domando perché si debba mettere in discussione Terracciano, uno dei migliori dell’ultima stagione”.

“Grande forza finanziaria dell'Atalanta”

Sull’Atalanta: “Ha dimostrato un segnale di forza. Ha perso l’attaccante titolare della Nazionale e in neanche 72 ore ha chiuso e preso l’altro centravanti dell’Italia. Nel mentre, è arrivato un rinforzo anche in difesa comprando il capitano della Spagna olimpica. Sono 40 milioni di euro in due operazioni, sono interventi ben gestiti che dimostrano grande forza finanziaria”.