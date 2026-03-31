Antognoni: "Anche io ho vissuto annate così, ma vanno superate. Compleanno? Ogni giorno per me è una festa a Firenze"

La leggenda della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione in vista del suo 72esimo compleanno che festeggerà domani. L'Unico 10 ricorda tantissimi momenti in maglia viola, ma si concentra anche sulla difficile stagione attuale.

Un “compleanno” tutti i giorni

"Un regalo? Non posso chiedere niente - dice Antognoni - lo sono uno di quelli che hanno avuto tutto. Che ha avuto la fortuna di vivere una vita speciale. Non mi manca niente e quindi avere ancora una buona salute e sentirmi così, è già un regalo bellissimo. Sulla carta d'identità c'è scritto che il mio compleanno è il primo aprile, ma in realtà, nella mia vita ogni giorno è stato il mio compleanno. Ogni giorno, a Firenze, con i fiorentini, per me è una festa. Quando esco di casa, quando vedo gente. Ho sempre ricevuto sorrisi e abbracci. Insomma per essere felice non ho mai dovuto aspettare il mio compleanno"

La viola di oggi

Antognoni si è concentrato poi sulle difficoltà della squadra attuale: “Da situazioni di questo genere la Fiorentina c'è già passata. E ci sono passato anche io. Da calciatore nella stagione 1977/78 e poi l'ho vissuta anche da dirigente viola. Insomma, anni cosi ci sono e vanno superati. E Firenze e la Fiorentina ci sono sempre riusciti”.





