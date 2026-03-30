L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, sogna ancora di andare a giocare i Mondiali la prossima estate, nelle fila della Germania. Ma per farlo, l'ex Atalanta sa benissimo che ha bisogno di spingere molto di più con la maglia viola addossso.

“Darò la vita in ogni partita della Fiorentina”

“Darò la vita in ogni partita - ha detto a DAZN - Prima per la Fiorentina, e poi, forse, per la nazionale tedesca”.

“Un sogno che voglio tenere ancora aperto”

E ha anche detto: "Fino a quando qualcuno non mi dirà che questa porta è chiusa per sempre, questo sogno (quello di andare ai Mondiali ndr) continuerà a vivere nei miei pensieri".

Infine: “Ho ripetutamente sottolineato quanto la nazionale significhi per me, quanto una partita internazionale sia importante”.