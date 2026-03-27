Paratici e una sosta per iniziare a mettere le mani in pasta: fissati due incontri. Sul tavolo rinnovi importanti

Come sottolinea La Nazione, questa paura per le nazionali servirà a Fabio Paratici per lavorare con più tranquillità a quello che sarà il futuro della Fiorentina.

Incognite

L'incognita più grande rimane la categoria in cui giocherà la squadra viola il prossimo anno, ma le recenti prestazioni fanno ben sperare per una permanenza in Serie A. E il finale di stagione sarà tutto concentrato su questo obiettivo finché non sarà raggiunto.

Incontri

Intanto però qualcosa si muove. Nelle prossime ore Paratici ci metterà in contatto con gli agenti di Dodô e Fortini, due giocatori il cui contratto in viola scadrà nel 2027. Tra rinnovo e futuro, la società viola non vuole perdere disperdere l'asset di valore che rappresentano i due terzini.