In attesa del campionato, Martinelli si mette in luce in Nazionale. Successo in amichevole e sorrisi in allenamento per il portiere della Fiorentina

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli non si sta allenando con la squadra viola, vista la preziosa convocazione in Nazionale. L'Italia Under 19 del commissario tecnico Alberto Bollini ha aperto la stagione con due amichevoli in programma, entrambe contro la Slovenia. La prima, disputata ieri e vinta 2-0 dagli Azzurrini, ha visto tra i protagonisti proprio il portiere della Fiorentina.

Martinelli si mette in luce in azzurro

Ottimi giorni per Martinelli in vista dell'inizio del campionato e della trasferta a Parma. In Nazionale, c'è tempo anche per divertirsi in allenamento e di proiettarsi verso il secondo test di domani.