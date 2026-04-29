Aquilani al bivio: l'ex viola potrebbe approdare in Serie A, ma dipende anche dalla Fiorentina...

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera, oggi al Catanzaro, Alberto Aquilani potrebbe cambiare panchina a fine stagione. La sua nuova avventura potrebbe dipendere anche dalle scelte del club viola…

Interesse dei club

L'ex centrocampista, passato da Firenze come giocatore dal 2012 al 2015, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza in Calabria. La buonissima stagione con il Catanzaro (attualmente al quinto posto in Serie B) ha attirato sull'allenatore romano l'attenzione di diversi club.

Intreccio con la viola

Aquilani infatti piace molto al Sassuolo, che, in caso di addio di Grosso, potrebbe cercare l'affondo per l'attuale tecnico del Catanzaro. L'allenatore dei neroverdi è uno dei nomi accostati con più insistenza alla Fiorentina; il suo eventuale arrivo a Firenze, spianerebbe così la strada per lo sbarco di Aquilani in Serie A. Gli emiliani non sono però gli unici interessati all'ex allenatore della Primavera viola: come riporta Tele Arena anche il Verona, che quasi certamente ripartirà dalla Serie B la prossima stagione, è interessato ad Aquilani per cercare la risalita nella massima serie italiana al più presto.