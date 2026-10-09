Cavasin dà fiducia alla Fiorentina: "Ha enormi margini di miglioramento, troverà un alto rendimento"

Intervenuto a news.superscommesse.it, l'ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin ha parlato delle squadre che potrebbero migliorare in questa seconda fase di inizio campionato. Fiducia riposta proprio nella Fiorentina.

Le parole di Cavasin

“Credo che la Fiorentina abbia margini enormi di miglioramento. Ha giocatori di ottimo valore e penso che possa ancora crescere molto nel corso della stagione. Quando una squadra ha qualità individuali importanti, ci sono sempre margini per trovare maggiore continuità e un rendimento più alto”.

Chi peggiora?

"Per quanto riguarda invece chi potrebbe peggiorare, non mi sentirei di indicare una squadra in particolare. Siamo ancora in una fase troppo iniziale del campionato e molte valutazioni dovranno essere fatte più avanti. Il calendario, gli infortuni, le coppe e la condizione fisica possono modificare molto rapidamente gli equilibri”