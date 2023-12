La Fiorentina è pronta a salutare il primo partente: Pierozzi lascerà in prestito. Cremonese ancora in pole

Si avvicina il mercato e la Fiorentina pensa a come muoversi, anche in uscita. E il primo destinato a partire (almeno temporaneamente) è il terzino Niccolò Pierozzi. Servirà un sostituto, che il club viola sembra già stare cercando.

Ritorno in cadetteria

Fra le squadre interessate al classe 2001, come riporta La Nazione, c'è anche qualche spiraglio di Serie A, come la Salernitana di Inzaghi. In pole, tuttavia, resta la Cremonese. Una ripartenza dalla B, esattamente come con la Reggina dell'anno scorso, per ritrovare i minuti che tanto gli sono mancati in questi mesi in viola.