Diventato opinionista per Sky, l'ex viola Riccardo Montolivo ha commentato così i demeriti della Juve, più che i meriti della Fiorentina, nel match di oggi:

“Era una partita che se la Juve metteva subito sui binari giusti, la Fiorentina non avrebbe avuto la forza di reagire e ribaltarla. E invece l’ha lasciata in partita e poi la Viola ha preso fiducia col passare dei minuti"..

"La Juve ha dei limiti tecnici, quelli davanti sono stati una costante per tutta la stagione ma oggi è stato pessimo proprio l’approccio”.