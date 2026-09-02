Sohm in campo in Coppa Italia col Venezia: ecco com'è andato l'ex Fiorentina

Tra i giocatori in esubero nella rosa della Fiorentina che Fabio Paratici è riuscito a piazzare in estate figura anche Simon Sohm, centrocampista ceduto al Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'annata per lui non ha certo avuto il migliore degli inizi.

Out dalla Coppa Italia

Il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa lo ha inserito nell'undici titolare nella gara di oggi in programma contro l'Udinese e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno vinto col punteggio di 2-1, eliminando dunque gli arancioneroverdi dalla manifestazione. Per Sohm prestazione comunque positiva, con un buon lavoro in entrambe le fasi e con un assist al bacio per Lauberbach non sfruttato dal compagno.

Esordio con sconfitta in campionato

In Serie A ha debuttato con la nuova maglia in occasione del match contro il Milan, in programma per la seconda giornata. In quella circostanza è entrato a gara in corso, non riuscendo ad evitare il 2-0 finale a favore dei rossoneri.