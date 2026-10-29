Il Frosinone ne fa addirittura cinque al Lecce e continua la sua favola. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Pazzesco Frosinone: per la terza volta di fila la squadra di Alvini segna almeno quattro gol, in questo caso al Lecce, battuto per 5-1 allo ‘Stirpe’. Uno show dei ciociari che l'hanno sbloccata nel primo tempo con Cichella, prodotto della Primavera. A fine primo raddoppio su rigore del solito Calò.
Nella ripresa invece tris di Raimondo, capocannoniere della Serie A insieme a Varela, e poi la rete anche del rumeno Birligea che poi si ripete anche all'ultimo minuto di recupero. Gol della bandiera per il Lecce, che comunque ha 5 punti più della Fiorentina, da parte di Monteiro.
La nuova Classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Juventus 14, Napoli 14, Cagliari 13, Torino 13, Bologna 11, Atalanta 10, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Parma 5, Fiorentina 4, Venezia 3.