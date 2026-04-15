Come sostituire Dodô? La soluzione più semplice da adottare per la Fiorentina

Come sostituire Dodô? Nella mente dell'allenatore della Fiorentina, Vanoli, rimbalza anche questa domanda in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League.

La soluzione più semplice

L'esterno brasiliano, che era diffidato, si è fatto ammonire a Londra e dunque non ci sarà per squalifica domani sera. La soluzione più semplice è quella di inserire Comuzzo come terzino destro. Ovviamente con il classe 2006 in campo non ci possiamo aspettare un giocatore di spinta com'è invece il compagno di squadra.

Altre ipotesi da scartare

Altre ipotesi sono molto più complicate da attuare e, non essendoci molti margini d'errore visto il risultato dell'andata e neanche molto tempo per prepararle, non crediamo che potranno essere adottate in questa circostanza.