Goretti declina l'offerta della Fiorentina: Poco convinto dalla soluzione viola

A fine stagione Nicolas Burdisso non sarà più il direttore tecnico della Fiorentina. Però il club è alla ricerca di una persona che possa sostituirlo in questo incarico.

Un matrimonio che non s'ha da fare

Tra i candidati alla poltrona è finito anche Roberto Goretti attualmente direttore sportivo della Reggiana. Un matrimonio però che, evidentemente, non s'ha da fare.

Poca convinzione per questa soluzione

Stando a quanto riporta stamani la Gazzetta di Reggio, Goretti dovrebbe declinare l'offerta della Fiorentina in quanto poco convinto dalla soluzione. Questo perché in viola non sarebbe indipendente nell'agire ma dovrebbe collaborare con un'altra figura, come quella di Daniele Pradè.