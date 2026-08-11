Como timido su Kean. Ludi: "Non c'è nulla, è un attaccante straordinario ma non esiste trattativa"

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è ormai prossimo alla permanenza in maglia viola. Il club sembra avere le idee chiare, imponendosi per trattenerlo. Si è registrato nelle scorse settimane il forte interesse del Como, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale.

Como-Kean, fari spenti: “Nessuna trattativa”

A parlare di Kean è proprio Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, a Radio Rai: “Quello che si è letto su di lui è normale. Ed è dettato dal fatto che il ragazzo è un centravanti straordinario, probabilmente uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Ma non c'è alcuna trattativa”.

“Lo apprezziamo ed è un prospetto straordinario, ma…”

“La scorsa stagione abbiamo fatto un investimento importante su Morata e lo tuteliamo, perché è un campione. Per quanto riguarda Kean, certamente abbiamo mostrato apprezzamento per le doti del giocatore, ma non abbiamo mai contattato la Fiorentina per trattare”.