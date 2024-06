Paulo Sousa riparte dal deserto: ecco la nuova panchina dell'ex Fiorentina

Nuova avventura per l'ex Fiorentina

Paulo Sousa ripartirà dall’Arabia Saudita. Il tecnico portoghese, che in Italia ha allenato, oltre alla Fiorentina, la Salernitana, è il nuovo allenatore dell’Al-Ahli, club prestigioso in cui già militano diversi calciatori importanti con trascorsi in Europa.

Sousa ci riprova… dall'Arabia Saudita

"La Società di calcio Al-Ahli annuncia il contratto dell’allenatore portoghese Paolo Sousa. La Shabab Al-Ahli Company augura al tecnico il meglio per raggiungere gli obiettivi e le ambizioni della società e dei suoi tifosi", la nota del club per l'allenatore che, dopo l'esperienza a Firenze, non ha avuto grande fortuna negli altri posti in cui si è fermato.