L'ex arbitro di Serie A Giampaolo Calvarese ha parlato a Italia 7, alla trasmissione 30° minuto, ricordando anche il direttore della Fiorentina Joe Barone, scomparso purtroppo una settimana fa:

“Barone un grande manager”

“Barone era sempre molto cordiale con noi arbitri, non entrava mai nel merito quando ci incrociavamo dopo la partita. E' stato lungimirante, un grande manager, era piacevole parlare con lui di qualsiasi tema. L'ultima volta che l'ho visto è stato per Roma-Fiorentina, l'ho salutato nel quartiere Parioli e mi sembrava in forma...”.

“Un tris di nomi per la gara di sabato”

E ancora: “Fiorentina-Milan? Per blasone delle squadre e momento in particolare, mi aspetto un arbitro internazionale: Doveri, Maresca o Orsato. Doveri la può gestire senza problemi, ma tra infortuni e prestazioni non all'altezza come Genoa-Inter non è al massimo”.