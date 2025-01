Trevisani: "Gudmundsson mi ha preoccupato contro la Juventus, un morto. Alla Fiorentina deve fare la differenza"

Sulla situazione in casa Fiorentina è intervenuto anche il giornalista Riccardo Trevisani. In particolare, si è soffermato su Albert Gudmundsson e sulle sue recenti prestazioni, tutt'altro che convincenti.

“A Torino un Gudmundsson spento, dovrebbe fare la differenza”

Ecco le parole di Trevisani a Cronache di Spogliatoio: “Palladino deve ripartire sì dal mercato, ma anche dal recupero di alcuni suoi giocatori. Gudmundsson alla Fiorentina deve fare la differenza. L'ho visto a Torino contro la Juventus e sono rimasto preoccupato, è sceso in campo un giocatore spento, morto. Non riesco a capire perché non riesca ad emergere a Firenze. Lui come Colpani”.