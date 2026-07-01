Joma annuncia il ritorno al fianco della Fiorentina (con spoiler). Ecco quando sarà svelata la nuova maglia viola - VIDEO

Con un video postato sui propri canali social, Joma ha annunciato il ritorno ufficiale al fianco della Fiorentina come nuovo sponsor tecnico viola. Probabilmente la clip contiene anche un piccolo spoiler su come sarà la nuova prima divisa viola. Anche la società gigliata ha annunciato il ritorno della partnership attraverso un comunicato ufficiale.

La nota viola

“Il brand spagnolo sarà sponsor tecnico del club italiano. L’accordo rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia internazionale di Joma nel calcio e permette di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia, uno dei suoi mercati chiave. Le strade di Joma e dell’ACF Fiorentina tornano a incrociarsi: a partire dalla stagione 2026/27 il brand sarà nuovamente lo sponsor tecnico del club italiano, riprendendo una collaborazione che ha già fatto parte della storia recente di entrambe le realtà”.

Inaugurazione

“La nuova partnership verrà inaugurata con un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l’Hotel St. Regis di Firenze, con ingresso in via Montebello: un appuntamento organizzato da Joma e ACF Fiorentina con il concept “Anche l’arte si indossa”. L’evento sarà a ingresso gratuito e aperto al pubblico dalle 12:00 alle 19:00 il 6 luglio, dalle 10:00 alle 18:00 il 7 luglio. In questa occasione sarà svelata in esclusiva la nuova maglia gioco della Fiorentina, con cui la squadra affronterà la prossima stagione”.

Il video della Joma