L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del match che aspetta i viola domani sera contro la Juventus: "Sarà una battaglia, un'altra dopo quella contro l'Atalanta. Mi ricordo al Franchi i bianconeri vinsero superando la metà campo tre volte. In quell'occasione la Fiorentina non riuscì a rendersi pericolosa.

Domani serve qualità in campo, oltre a non avere paura. Beltran è un attaccante, così come Belotti. Ma loro son giocatori che si sacrificano molto. Il Gallo è anche un po' sfortunato. Contro il Milan Maignan ha fatto letteralmente due miracoli su di lui. La Roma non lo terrà, serve capire cosa vorrà fare la Fiorentina. Probabile che qualcosa si stia già muovendo"