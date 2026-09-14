Corriere dello Sport-Stadio: L'allievo che dà le maggiori garanzie all'allenatore
Due le pagine sui viola per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo apre con: “Vanoli il senso di coppa”. Sottotitolo: “Paolo e la Fiorentina a caccia di un trofeo Si inizia dal derby”.
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Qui troviamo: “Nuovo cinema Njie”. E ancora: “Vanoli ritrova il suo allievo che proprio lui lanciò al Toro due anni fa Con Gonçalves non ancora in condizione, lo svedese dà maggiori garanzie”. Infine sulla probabile formazione di coppa: “Beto e Pote dal 1’”.
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