W. Sabatini: "La Fiorentina con Vanoli tornerà su. Problema evidente tra Paratici e Grosso"

Walter Sabatini, dirigente con grande esperienza nel calcio italiano e non solo, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi trattati, anche l'andamento della Fiorentina in questo inizio di stagione.

Ottimismo per il futuro viola

"Secondo me si rifarà, tornerà su. Il mercato è stato molto appariscente, però era altrettanto veritiero ed evidente fosse realizzato non in sintonia tra allenatore e direttore sportivo. Se non succede, l'allenatore diventa diffidente, il direttore si siede in tribuna e si pensa non ci sia più entusiasmo. Lì si crea una situazione irrimediabile".

Il cambio di panchina

Sabatini si è anche espresso sull'esonero di Grosso, avvenuto dopo sole 3 giornate di campionato, e sulla scelta della successiva guida tecnica: "Con Vanoli piano piano si riprenderà, come l'anno scorso".