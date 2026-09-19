Fiorentina, sei davanti ad un esame importante. Non fare risultato pieno col Napoli però...

Fiorentina-Napoli, l’anticipo domenicale di questa quinta giornata di Serie A, mette di fronte due squadre alla ricerca di conferme, entrambe reduci da una vittoria nel turno precedente che ha dato ossigeno ad una classifica che, per i viola soprattutto, stava assumendo contorni inquietanti.

Un vero e proprio esame

Un vero e proprio esame per una Fiorentina che, finalmente, sembra aver trovato la strada giusta dopo le affermazioni con Venezia e Pisa. Il Napoli parte senza dubbio favorito, ma a destare curiosità sarà soprattutto la prestazione dei viola di Vanoli, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima settimana.

Vittoria a tutti i costi?

Una cosa va però specificata: il Napoli è sì alle prese con assenze e con un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ma esigere che la Fiorentina esca dal match del Franchi con i tre punti in tasca appare forse un tantino esagerato. Non che la Fiorentina non possa vincere, tutt’altro, ma bisogna anche essere onesti nel dire che questa squadra fino ad una settimana e mezzo fa non riusciva a mettere due passaggi di fila: non vincere contro la seconda in classifica della scorsa stagione è evidente che quindi non sarebbe né un dramma né tantomeno un’occasione sprecata.