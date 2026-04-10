Quanti rimpianti ci possono essere dopo una prestazione come quella di ieri? Per mesi s'è detto che la Fiorentina avrebbe potuto vincere la Conference League perché, mai come quest'anno, il livello della competizione era decisamente abbordabile. Nessuna vincitrice dichiarata come il Chelsea, nessuna esponente dei principali campionati europei davvero superiore. E i risultati degli altri campi lo hanno dimostrato.

Sorprese sugli altri campi

Mentre la Fiorentina crollava al Selhurst Park, infatti, l'AZ Alkmaar incassava un netto 3-0 per mano dello Shakhtar Donetsk, mentre lo Straburgo - primo classificato in league phase - cadeva 2-0 sul campo del Mainz. A completare il quadro dei risultati che ieri hanno premiato solo le squadre che giocavano in casa c'è il 3-0 del Rayo Vallecano, questo sì da pronostico, contro l'AEK Atene.

Livello basso? Quello della Fiorentina di più

Livello basso? Probabilmente sì, ma forse l'errore è stato guardare sempre e solo agli altri. Chi pensava che la Fiorentina potesse arrivare in fondo solo in virtù della sua storia, o delle esperienze degli anni scorsi in Conference, non aveva fatto i conti col problema più grande: se il livello generale è mediocre, quello della squadra di Vanoli lo è ancora di più.