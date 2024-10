Caos totale in casa Roma dopo la disfatta a Firenze. I Friedkin vendono? "Arrivata un'offerta, entro fine novembre qualcosa accadrà"

Fiorentina-Roma 5-1, oltre a essere il manifesto dell'ultimo mese in casa viola con la grande crescita della squadra di Palladino, è una gara che ha messo nei guai un ambiente giallorosso già in grave difficoltà. Dalle parti di Trigoria è caos totale, soprattutto in ambito societario dove potrebbe cambiare qualcosa nel giro di poco tempo.

“Offerta per la Roma, i Friedkin aprono. Entro il 20 novembre…”

I Friedkin, attuali proprietari americani della Roma, potrebbero vendere il club. Ne parla l'agente Claudio Anellucci a Tuttomercatoweb.com: “Recentemente è arrivata un'offerta per acquistare la Roma, da parte del finanziere Follieri. Adesso? Dipende dai Friedkin, potrebbero ritenere affidabile tale offerta e procedere con la trattativa. La cifra è alta, parliamo di 1 miliardo e 150 milioni di euro. Ci sono stati contatti e aperture; chiaramente l'accordo non è chiuso, ce ne passa, ma attenzione alle novità entro il 20 novembre. Qualcosa accadrà”.