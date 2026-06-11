Amatucci, il futuro è adesso: occasione Fiorentina o l’ora dei saluti?

Niente promozione in Liga col Las Palmas per il viola Lorenzo Amatucci: i playoff del club gialloblù si interrompono prima della decisiva finale. E ora quale sarà il futuro del centrocampista della Fiorentina? A 22 anni, con ben 3 prestiti alle spalle, è l’ora di diventare protagonista per il calciatore toscano.

Ritorno a Firenze, ma…

Il Las Palmas avrebbe potuto riscattare il classe 2004 viola in caso di promozione, mentre adesso le possibilità della squadra delle Canarie di poter confermare il giocatore della Fiorentina sono sfumate. Dopo aver esordito in Serie A quasi 3 anni fa, Amatucci però la Fiorentina l’ha vista solo da lontano, e il suo destino è sempre stato deciso ben prima di ogni valutazione possibile in sede di ritiro estivo.

Valutazioni decisive

Il ragazzo ha affermato di trovarsi molto bene in Spagna e non è ipotesi peregrina che l’interesse di qualche club di Liga possa esserci dopo una stagione molto positiva nella serie B iberica, con 42 presenze da assoluto protagonista. Amatucci è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2028 ma è adesso che si decide il suo futuro. La Fiorentina sceglierà di dargli un’occasione, e, soprattutto, il calciatore la valuterà come opzione migliore per valorizzarsi?

Le prospettive alla Fiorentina

È chiaro ed evidente, pressoché certo, che se Amatucci rimanesse nella rosa gigliata non partirebbe come titolare annunciato, non essendosi mai misurato in un campionato di prima fascia. Starebbe a lui giocarsi le proprie carte per ritagliarsi maggiore spazio possibile. Con la Fiorentina che giocherà solo campionato e Coppa Italia, le finestre di impiego sono limitate. Ed ecco che per Amatucci ed entourage è il momento di compiere scelte che saranno definitive