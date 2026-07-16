La Gazzetta dello Sport: Kean niente offerta da 62 milioni ma futuro incerto

Una pagina sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “La clausola non c’è più”. E ancora: “Kean niente offerta da 62 milioni ma futuro incerto”. Sommario: “Il 9 della Fiorentina lavora a parte e si guarda intorno Per 40 milioni può ancora partire. Piace Arokodare”.

Convinto da Grosso

In taglio basso le parole di uno dei nuovi arrivi: “Atta: “Convinto da Grosso Alla Viola per crescere”.