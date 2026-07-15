Bellinazzo: "Non avere coppe europee non vuol dire che puoi mandare i conti sottosopra. I 25 milioni per Atta..."

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, esperto di economia del mondo del pallone, è intervenuto a Radio Bruno per spiegare le mosse economiche che la società viola sta facendo sul mercato.

Regola FIGC

"Anche senza coppe europee rimane il parametro sul costo della rosa - ha detto Bellinazzo - nel quale rientrano gli ingaggi, gli ammortamenti e anche i costi degli intermediari. Tutto questo non deve superare il 70% dei ricavi. non partecipare a competizione Uefa non vuol dire che si può fare di tutto, accumulando deficit incredibili, perché poi nel triennio bisogna comunque rientrare nelle famose perdite massime consentite, pari a circa 60 milioni di euro".

La strategia che sta seguendo Paratici

Bellinazzo poi scende nel dettaglio della Fiorentina: "Le logiche degli investimenti possono essere un po' più espansive, ma non fino al punto da mandare i conti sotto sopra. La Fiorentina sta prendendo tutti ragazzi molto giovani, che possono rappresentare in futuro un patrimonio tecnico ma anche economico, qualora dovessero essere rivenduti. Inoltre hanno ancora ingaggi abbordabili o medio-bassi. Anche l'acquisto di Atta va in questa direzione, ha un ingaggio da circa 1,3 milioni netti a stagione, assolutamente sostenibile per un club come la Fiorentina. E i 25 milioni investiti per il cartellino non pesano immediatamente sul bilancio, ma vengono spalmati sui cinque anni del contratto".