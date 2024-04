Il pronostico di Behrami: "Oggi a Salerno la Fiorentina non vince, è orientata alle coppe e quindi mollerà in campionato"

A DAZN l’ex centrocampista della Fiorentina Valon Behrami ha espresso la sua opinione sulla gara in programma oggi alle 18 tra i viola guidati da Vincenzo Italiano e la Salernitana allenata da Stefano Colantuono:

Il pronostico di Behrami

L'ex giocatore viola si è slanciato in un pronostico su Salernitana-Fiorentina: “Oggi ci sarà un pareggio della Salernitana contro la Fiorentina”

“Secondo me la Fiorentina molla in campionato”

Behrami riguardo alla Fiorentina ha poi aggiunto: "La Fiorentina la vedo più orientata per la Conference e la Coppa Italia, per me molla in campionato e quindi non vince”.