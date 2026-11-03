In un centrocampo del genere, Oulai non può non essere titolare. Non può stare in panchina chi ha i piedi buoni - VIDEO

Non sono finiti i problemi ma la reazione della Fiorentina ce la teniamo tutta. Con il Sassuolo era cominciata in salita, in un momento delicato i viola sono riusciti a rimettersi in pista.

Dopo un primo tempo disastroso, come errori e intensità, ci ha pensato Njie, come contro l’Atalanta, a rimettere la partita sui binari giusti. Che gran giocatore questo. Giovane, veloce, brillante e decisivo. Più di Mastantuono in questo momento che, nonostante una gara complicata, trova una rete bellissima e decisiva.

C’è da lavorare sui giovani, compreso Oulai che in questo momento deve giocare. In un centrocampo del genere, con Fagioli in crisi, Ndour sottotono e un normale Brescianini, uno così non può non essere titolare. Come Gonçalves, qualità allo stato puro. Questa squadra ha qualità e non si può più mettere in panchina chi ha i piedi buoni e una tecnica superiore.

Segnali importanti, come importanti sono questi tre punti che spazzano via un bel po’ di nuvole. Intanto la Fiorentina è un sopra la zona retrocessione e può preparare la sfida contro la Juventus con un po’ di morale in più. Prima della sosta, quanto sarebbe importante vincere ancora e poter così cominciare una nuova stagione. Poi ci saranno Monza, Udinese, Cagliari e Parma. Inutile fare tabelle ma la possibilità concreta di uscire da questo momento difficile c’è.

Adesso Vanoli, che sembra aver scelto i 13/14 giocatori titolari, deve insistere sulla solidità di una squadra che sembra aver voglia e carattere per riscattarsi. Partendo però dalla difesa. Qui sembrano esserci i problemi più grandi. Ventitre reti subite in dieci partite giocate sono davvero numeri da Serie B. E non può essere solo colpa di chi sta dietro. Su questo deve lavorare sopratutto l’allenatore, altrimenti non si riuscirà mai a risalire. Fare quattro gol a partita non può capitare sempre.