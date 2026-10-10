Retroscena Comuzzo: era stata l'Udinese la prima a chiederlo. E il Toro potrebbe voler ridiscutere le condizioni d'acquisto

Erano più o meno i giorni di Arthur Atta, o almeno quelli in cui venivano poste le basi per la roboante operazione a sorpresa che inaugurò di fatto il mercato in entrata della Fiorentina. A inizio giugno l'Udinese si era fatta avanti con decisione per Pietro Comuzzo, riporta Tuttosport: il difensore era diventato un esubero e il richiamo della sua terra friulana poteva farsi sentire. Poi però l'Udinese non cedette Solet e l'operazione non decollò.

Toro convinto al punto che…

L'entrata in scena del Torino fu successiva e lo stesso Comuzzo spinse per la destinazione granata mentre il suo club al momento è molto soddisfatto del suo impatto. Al punto da ipotizzare forse anche una prosecuzione del matrimonio tra le parti: il Torino vorrebbe a quel punto però, ridiscutere le condizioni economiche di un eventuale riscatto, fissato intorno ai 20 milioni.