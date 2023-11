Abodi: "Vogliamo modernizzare gli stadi italiani a prescindere dagli Europei. Ma serve collaborazione"

A margine di un evento a Genova, il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato a TMW toccando anche il tema degli stadi: “Gli Europei 2032 sono un'occasione importante per l'Italia, ma gli stadi saranno solo cinque. L'idea di modernizzare certi impianti comunque c'è a prescindere dall'evento. Noi cercheremo di fare il possibile, ma servono volontà e collaborazione tra le istituzioni”.

E poi: “In Italia abbiamo delle infrastrutture arretrate, non solo gli stadi ma anche le scuole ad esempio. Lo sport si prende la responsabilità di essere da stimolo per un ammodernamento generale, ma non possiamo essere da soli ad avere questa volontà”.