Speciale: "Se Paratici va via non penso che non sia serio, ma che il progetto che aveva in mente non si possa realizzare. Oppure..."

Luca Speciale, giornalista de La7 e tifosissimo della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del futuro della società viola.

Le parole di Speciale

“Con quello che abbiamo passato di cosa ti vuoi preoccupare? Anche se la voce della Roma è quella più potente. Poi è il gioco delle voci, tante società pensano al futuro. Se deve essere è, se non deve essere meglio che non sia. A me fa paura quando si cambia a metà strada, servirebbero le idee chiare adesso”.

Su Paratici

“Fino a ora siamo stati la società trampolino per gli allenatori. Ma la scelta è stata nostra. Una volta che Italiano e Palladino hanno fatto esperienza qui, hanno fatto l'upgrade. Adesso con Paratici deve essere diverso. Ha firmato un contratto di 4 anni. Se però lo chiama la Roma o il Milan e lui ci pensa, non penso che non sia serio, ma che nel frattempo è successo qualcosa. Che il progetto che aveva in testa non può andare in porto. Adesso abbiamo la situazione migliore per costruire un qualcosa di nuovo, abbiamo la forma. Nel caso sia stato lui a mettere in giro queste voci, vuol dire che sta cercando di ottenere qualcosa dalla Fiorentina. Interesse? Sì ma se uno ci vuole rimanere le chiacchiere stanno a zero, se ci sono le voci vuol dire che è possibile"