Gudmundsson in versione protagonista: un vestito tattico finalmente adatto a lui?

Tra le buona notizie lasciate in dote dal match di Coppa Italia col Benevento vi è senza dubbio la prestazione di Albert Gudmundsson, apparso finalmente coinvolto nel gioco viola.

Un'intesa promettente

L'intesa con Atta ci ha messo pochi minuti a portare i primi risultati, per la gioia della Fiorentina: cross da sinistra del francese e Gud pronto a ribadire di testa in rete da pochi passi, dopo un buon inserimento nell'area di rigore avversaria.

Quel tiro però…

Buono anche l'inserimento dopo un'azione in solitaria di Kean, anche in quest'occasione la finalizzazione ha lasciato un po' a desiderare: lo stesso Gudmundsson probabilmente si starà chiedendo come abbia fatto a tirare in Curva Fiesole da ottima posizione.

Finalmente nel ruolo giusto?

Aldilà delle occasioni, Gud è apparso finalmente centrale nel gioco, aiutato sicuramente anche da una maggior qualità dei compagni di squadra rispetto alle scorse stagioni, ma mettendoci sicuramente anche del suo. Che Fabio Grosso sia riuscito finalmente a trovare un vestito tattico adatto all'islandese?