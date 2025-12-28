Offese sui social e auguri di morte, la moglie di Castrovilli denuncia: "Amareggiata e schifata, sempre più messaggi così"

Era successo anche alla moglie di Dodo, che aveva denunciato il tutto sui propri canali social: oggi, a riprova che gli imbecilli si trovano in ogni angolo di mondo, a denunciare le stesse, vergognose parole è Rachele Risaliti, la moglie dell'ex Fiorentina Gaetano Castrovilli.

L'attacco vergognoso

Il trequartista oggi gioca a Bari, in Serie B, dove ieri ha pareggiato per 1-1 contro l'Avellino: attualmente, i biancorossi sono al 15simo posto in campionato. Eppure, un tifoso ha avuto modo di offendere direttamente la consorte di Castrovilli, scrivendole in privato un riprovevole messaggio.

La denuncia social

La modella ha denunciato tutto sui propri canali, aggiungendo: “Sappi che denunceremo! Sempre più spesso si leggono commenti e/o messaggi di questo spessore, uno schifo, una vergogna. Troppi ultimamente. Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo”.