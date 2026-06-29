De Santis: "La Fiorentina segue un solo profilo in Argentina e il Boca deve vendere. Beltran? La sua apertura al River non è casuale"

L'esperto di mercato sudamericano e intermediario Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio delle possibili mosse di mercato della Fiorentina.

Sul mercato viola

“L'obiettivo della società viola è quello di regalare a Grosso un esterno di mercato prima dell'inizio del ritiro estivo. Molto dipenderà anche dalle condizioni con cui la Fiorentina farà questo primo acquisto. L'unico nome che mi risulta essere monitorato dallo scouting viola in Argentina è Aranda, classe 2007 del Boca Juniors. E' un momento buono per prendere in casa Boca, perché la loro stagione non sta andando benissimo. Lui è un bel prospetto, integro fisicamente”.

Su Beltran

“Beltran? La sua apertura al River non è casuale. Lo scorso anno era una priorità perché c'era Gallardo, ma ora che è cambiato allenatore lui ha capito che non è la prima scelta. Adesso però ha aperto dopo il rifiuto di Simeone. Almeno per il momento".