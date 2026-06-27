Beltran dice sì al River, adesso ci siamo per il suo addio alla Fiorentina. I dettagli

Adesso ci siamo: Lucas Beltran ha detto sì al River Plate! Dopo che la società argentina e la Fiorentina avevano già trovato l'accordo, mancava solo l'assenso del giocatore al trasferimento.

Il sì di Beltran

In queste ultime ore Beltran ha accettato la destinazione e il ritorno in biancorosso, con la Fiorentina che incasserà poco meno di 7 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.

La conferma dell'Argentina

Il noto giornalista argentino Hernan Castillo ha scritto su X: “Il ritorno di Beltran al River è già deciso. Ha persino avvisato la sua famiglia che tornerà in Argentina. Ha scelto il River rispetto ad altre opzioni”.