Moretto: "Beltran apre ad un ritorno in Argentina al River Plate". Fiorentina vicina a liberarsi di un esubero?

Arrivano importanti novità sul fronte uscite per il calciomercato della Fiorentina: la questione Beltran, da giorni in stand - by, sembra essere infatti vicina ad un punto di svolta forse definitivo

Apertura al River Plate

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il classe 2001 argentino avrebbe aperto ad un ritorno in Argentina al River Plate, dopo che nei giorni scorsi era trapelata una certa diffidenza del centravanti argentino verso un possibile ritorno in patria.

C'è da tempo l'accordo tra i club

River Plate e Fiorentina hanno già da giorni trovato un accordo economico, pari a 6 - 7 milioni di euro più una percentuale del 50% destinata ai Viola in caso di una futura rivendita. A bloccare il tutto era la volontà dell'attaccante argentino di continuare la propria carriera in Europa, anche se, dopo l'apertura del Vikingo ad un ritorno in patria, la trattativa sembra giungere verso il suo epilogo. Sono attesi in tal senso sviluppi nelle prossime ore.