Frendrup vuole il salto di qualità e il Genoa non chiude alla cessione. Ecco la richiesta per il danese

Non è un mistero che la Fiorentina abbia provato a prendere Morten Frendrup nelle scorse sessioni di mercato. Il centrocampista alla fine è rimasto al Genoa, dove in questa stagione si è definitivamente consacrato diventando un tassello fondamentale nello scacchiere di Daniele De Rossi.

Non incedibile: le richieste del Genoa

Tuttavia è facile pronosticare che nel mercato estivo quello di Frendrup tornerà ad essere un nome caldissimo in chiave mercato, con il Genoa - come riporta Il Secolo XIX - pronto a valutare eventuali offerte. La cifra richiesta dal Grifone oscilla tra i 20 e i 25 milioni: De Rossi ovviamente vorrebbe tenerlo, ma il calciatore ha voglia di misurarsi in altri palcoscenici. Da capire se la Fiorentina, senza coppe europee ma con la volontà di costruire un nuovo e ambizioso progetto, potrà risultare attraente in tal senso.