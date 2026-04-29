Riscatti sì, ma senza entusiasmo e con un esborso non indifferente

La salvezza della Fiorentina porta con sé anche come conseguenze, il riscatto obbligatorio di due giocatori come Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.

27 milioni già impegnati

Due giocatori che non hanno di certo entusiasmato in questi mesi trascorsi in viola e che, tra l'altro, non costeranno neanche poco. 15 i milioni che verranno versati al Bologna per il primo, mentre 12 sono i milioni che andranno all'Atalanta, senza contare quanto già pagato per il loro prestito oneroso. 27 milioni in totale, non certo noccioline per le casse viola.

Una traversa e stop

Zero gol, poche giocate da parte di entrambi. Resta una traversa, giusto quella, colpita da Brescianini all'esordio col Bologna, poi stop. Con un nuovo allenatore e una stagione cominciata dall'inizio in questa realtà, magari il loro rendimento sarà diverso. Questa è la speranza che tutti hanno.