Gudmundsson conclude la stagione uscendo tra i fischi: punto di non ritorno oppure può esserci un'altra possibilità per lui?

Al 76’ di Fiorentina-Atalanta di ieri sera si è chiusa ufficialmente anche la stagione con la maglia viola dell'attaccante Albert Gudmundsson. Il tecnico Vanoli ha deciso infatti di richiamare in panchina il fantasista islandese, inserendo al suo posto l'esterno Manor Solomon per il finale di gara.

Quanti fischi per Gudmundsson

L’uscita dal campo dell’ex Genoa è stata accompagnata da una bordata fischi del pubblico viola, segnale evidente del malcontento maturato nel corso di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Come vi abbiamo raccontato la serata del ‘Franchi’ è stata caratterizzata da un clima di contestazione nei confronti della squadra, ma i fischi diretti a Gudmundsson si sono fatti sentire parecchio dato che in quel momento la ‘Fiesole’ non stava rumoreggiando come in altri momenti della partita.

Che fare adesso con il giocatore?

Un epilogo amaro quindi per il numero 10 della Fiorentina, che conclude così il suo campionato tra delusione e critiche, in un contesto generale apparso sempre più insofferente nelle ultime settimane e con un futuro ancora da decifrare. Nelle prossime settimane capiremo se la rottura con l'ambiente può essere definitiva oppure se può esserci una nuova opportunità per lui con la maglia viola, con Vanoli in panchina o un altro allenatore.