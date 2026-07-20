Ripa: "A New York sono state poste le basi per un rilancio quasi inaspettato. Paratici vuole una squadra giovane e forte per il futuro"

L'ex Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio di diversi temi di casa viola, a partire dal mercato.

Sul mercato viola

"Al netto di quello che succederà con Gudmundsson, la Fiorentina sta allestendo una squadra che possa far divertire il pubblico. A New York sono state poste le basi per un vero e proprio rilancio, che non ci aspettavamo del tutto. Ci chiedevamo se questa potesse essere una stagione di transizione, ma il mercato sta raccontando tutt'altra storia. Se fossero arrivati soltanto calciatori già affermati, si sarebbe pensato a un progetto costruito per vincere subito. Invece sono stati scelti tanti giovani di prospettiva. L'obiettivo è probabilmente quello di puntare in alto, ma con un orizzonte temporale più ampio Poi, se riuscirai a trovare subito gli equilibri in campo, potrai anche inserirti nella corsa per i traguardi più importanti".

Su Oulai

“Oulai è un profilo di grande valore che in Italia conoscevano in pochi. Adesso bisognerà capire come valorizzarlo al meglio, anche insieme a Fagioli, e quale idea di gioco avrà Grosso. Stiamo parlando di un calciatore che avrebbe fatto comodo a tante squadre. Paratici, ancora una volta, è riuscito a lavorare sottotraccia. È una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto. Su Gosens resta un po' di rammarico. Probabilmente avrebbe voluto avere l'occasione di riscattarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative e lasciare un ricordo diverso rispetto a quello dell'ultimo anno”.

Su Grosso

"Grosso è un allenatore giovane, che ha un rapporto speciale con i ragazzi. Al Sassuolo, pur lavorando in un contesto diverso, era riuscito a creare un gruppo molto unito e un'identità forte. Questo è un aspetto che potrebbe fare la differenza anche a Firenze.