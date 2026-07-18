La Fiorentina aspetta a sbarazzarsi di Gudmundsson e l'islandese trova spazio nel tridente. Kean riparte... a metà

Il mercato dei prossimi giorni per la Fiorentina vedrà scaldare i motori dell'attacco, per forza di cose, il reparto rimasto intatto, almeno negli interpreti sotto contratto. Se ne sono andati Solomon ed Harrison e sono rimasti fuori dal ritiro sia Sottil che Nzola, in attesa di una sistemazione. Chi potrebbe salutare è Albert Gudmundsson ma per il momento la Fiorentina attende, anche perché l'islandese rappresenta una delle poche soluzioni da piazzare sull'esterno.

Test mancino

Gud per ora viene provato alto a sinistra, un po' dove si adattava a giocare con Vanoli, dopo il cambio tattico di metà stagione. Sempre sulle fasce sono stati adattati sia il giovane Deli, che è un centrocampista, e addirittura Brescianini, da terzino. Nei prossimi giorni però Paratici potrebbe colmare proprio quelle lacune.