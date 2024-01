Il nuovo nome dal mercato per la Fiorentina, come esterno, è Calvin Stengs del Feyenoord. Acquistato dal club olandese per 6 milioni di euro durante l'ultima estate, filtrano già voci di mercato per il classe '98.

Già aria di addio?

Nonostante un avvio di campionato ottimo con il Feyenoord, Voetbal4u.com riporta le intenzioni di Stengs, che sembrerebbe già disposto a cambiare meta. Su di lui c'è, appunto, la Fiorentina.

Quelle parole del giocatore dopo la Lazio

E riecheggiano quelle parole dopo la gara in Champions League contro la Lazio: “Mi piacerebbe giocare in Serie A? Ora sono concentrato sul Feyenoord, però sì, sarebbe bello”.