Il saluto dei Commisso: "Grazie Firenze è stato bello ed emozionante, ci vediamo presto"

Viaggio verso gli Stati Uniti per Giuseppe e Catherine Commisso, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fiorentina.

“Grazie Firenze”

I due però prima di ripartire hanno voluto lasciare il loro messaggio ai tifosi gigliati e alla città: “Grazie Firenze. E' stato bello ed emozionante. Ci vediamo presto, vi vogliamo bene”.

Qualche mese

Per rivederli ancora qui ci sarà da attendere qualche mese anche se non c'è, al momento, una data certa per il loro ritorno in Italia.