Su La Gazzetta dello Sport di oggi, viene fatta un'analisi di tutte le squadre in corsa per obiettivi importanti come Scudetto o accesso alle coppe. Tra queste viene inserita anche la Fiorentina.

“Da Kean le risposte più interessanti”

“Il senso della scommessa si avverte anche in questa Fiorentina - è l'analisi - Kean ha dato le risposte più interessanti. Può darsi che il grande incompiuto avesse bisogno di essere guidato da un tecnico con schemi e principi rigorosi. La rosa è ampia e andrà tagliata”.

“Gudmundsson cambierebbe la vita alla squadra”

Mentre la conclusione è: “Certo, Gudmundsson cambierebbe la vita, e non solo alla Fiorentina”.