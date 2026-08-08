Lettieri: "Il padre di Mastantuono mi aveva già svelato che avrebbe accettato la Fiorentina, era il club più interessato... ed è quello giusto"

La storia di Franco Mastantuono si era già intrecciata con l'Italia, com'è noto per le sue origini che affondano le radici in Basilicata, nella località di Ripacandida. A legare lui e la sua famiglia alla Lucania è rimasto Antonio Lettieri, parente alla lontana della famiglia Mastantuono (la nonna era la sorella del bisnonno di Franco), che a Fanpage.it ha svelato anche qualche piccolo retroscena sui giorni della trattativa con la Fiorentina:

"Sì, ci siamo sentiti (con il padre di Franco, Cristian ndr). Prima che firmasse mi ha detto che la Fiorentina era il posto che avrebbe accettato. Era la squadra che aveva mostrato più interesse per lui in quella fase. Quindi diciamo che avevo avuto qualche informazione prima che la notizia diventasse ufficiale.

Secondo me l'Italia è il posto ideale per lui in questo momento. Il Real Madrid è il miglior club del mondo, ma è una squadra costruita per vincere e forse non dà ai ragazzi tutto il tempo necessario per crescere. Per Franco è stato importante andare in un posto dove poter giocare, mostrare il proprio talento e fare esperienza. La Fiorentina può essere la squadra giusta per questo percorso".

Mastantuono in Basilicata?

“Questa è una speranza. Adesso che è in Italia sarà molto più semplice rispetto a quando giocava a Madrid. Sarebbe bellissimo che venisse a Ripacandida con la sua famiglia e potesse conoscere la storia dei suoi antenati. Sarebbe una bellissima storia di emigrazione e di ritorno, a distanza di tre o quattro generazioni. Spero davvero che possa succedere. Con Cristian abbiamo sempre avuto un buon rapporto, così come con il nonno. Ci siamo sentiti e abbiamo mantenuto i contatti anche quando Franco era ancora un ragazzo”.