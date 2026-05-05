Botta e risposta tra opposizione e maggioranza. Il tema, divisivo da sempre, è quello del rifacimento dello stadio Artemio Franchi.

“L'amministrazione brancola davanti alla Fiorentina”

"L’amministrazione pare brancolare a fronte della manifestazione di interesse resa pubblica dalla Fiorentina - attacca Cecilia Del Re di Firenze Democratica - che limita a 55 milioni di euro il proprio contributo sul secondo lotto di lavori. Abbiamo chiesto alla giunta se ritenesse compatibile con la normativa sul project financing un modello in cui il privato contribuisce con circa un quinto (o anche un quarto) dell’investimento complessivo, mentre il pubblico sostiene la parte largamente maggioritaria, così come se ritenesse sostenibile una concessione di durata estremamente lunga (50-60 anni) a fronte di un investimento privato minoritario, ma la Giunta si è trincerata dietro un “approfondiremo tutte le normative sul project financing e la relativa giurisprudenza”.

“Stop strumentalizzazioni”

La risposta è arrivata dal Consigliere del PD, Marco Burgassi: “Basta strumentalizzazioni: su questo progetto stiamo lavorando con serietà e impegno nell'interesse della città. L’obiettivo è portare avanti il percorso in modo serio e responsabile, completando tutti gli approfondimenti necessari”.