Ospiti speciali al Viola Park: la dirigenza della Fiorentina al gran completo per la Primavera, con anche un ex

Ci sono davvero tutti a vedere Fiorentina-Parma, finale Scudetto Primavera. Sugli spalti del Viola Park ci sono anche degli ospiti speciali, compresa la dirigenza viola al gran completo.

La lista dei presenti al Viola Park

Ci sono il direttore generale Ferrari, il direttore sportivo Paratici (con al suo fianco Pilar Fogliati) e Goretti. Presenti, chiaramente, anche Niccolini e Angeloni per la Primavera.

Ci sono anche gli ex

Oltre ai tanti ragazzi delle giovanili viola, a cominciare dall'indisponibile Sadotti che segue i suoi compagni, c'è anche Tommaso Martinelli, portiere ora in prestito alla Sampdoria. C'è anche Nicolò Zaniolo, ex viola.