Programmato anche il primo impegno di Coppa Italia: ecco quando va in campo la Fiorentina
La Fiorentina ha conosciuto il proprio destino per quanto riguarda le prime giornate di campionato. Debutterà a Roma di lunedì sera e giocherà la gara del centenario nella data ufficiale al Franchi contro il Frosinone.
Non solo il programma delle prime di campionato
Intanto arrivano novità anche per quanto riguarda la Coppa Italia. La Lega Serie A ha definito il programma dei trentaduesimi di finale, il primo turno che riguarderà proprio la squadra viola.
Ecco il primo impegno in Coppa Italia
La Fiorentina, ai trentaduesimi di Coppa Italia, sfiderà una tra Benevento e Ravenna. La gara si giocherà al Franchi, venerdì 14 agosto alle ore 21:15.
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