Il dato che racconta di una Fiorentina 'Paperona': il saldo è più negativo di Real Madrid, Bayern Monaco e Al-Ahli

Questo scoppiettante inizio di mercato ha posizionato la Fiorentina molto in alto in una particolare classifica che riguarda la compravendita di giocatori.

Fiorentina 'Paperona'

Transfermarkt ha infatti elencato le squadre più ‘spendaccione’, ossia quelle che hanno il saldo totale più in negativo, nella differenza tra spese per gli acquisti e ricavi dalle cessioni. Solo un'italiana nella top 10 mondiale, ed è proprio la Fiorentina (8°), che ha fatto acquisti per 90.5mln e ha incassato 8.05mln dalle proprie cessioni, arrivando quindi con un saldo di -82.45mln. Superate, in questa metrica, realtà come il Real Madrid, il Bayern Monaco e gli arabi dell'Al-Ahli.

Solo spese

Dinamica diversa, però, se si contano solo le spese senza i ricavi: in tal caso la Fiorentina si posiziona al 15simo posto mondiale, perdendo anche il primato italiano ai danni del Milan che ha speso 105.35mln.